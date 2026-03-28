きょうの県内は晴れ間が広がり、最高気温が米沢で18．5度まで上がるなど暖かな一日となりました。 【写真を見る】米沢で最高気温18.5度県内4月中旬から下旬並みの気温山形市では早咲きの桜が五分咲きに 山形地方気象台によりますときょうの県内の最高気温は米沢で18．5度、高畠で17．9度、山形、長井、左沢で17．6度など内陸を中心に今年最高となりました。 気象予報会社・ウェザーマップによりますと山形市の桜の開