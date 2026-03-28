今季からフランスのリーグ・アンでプレーするル・アーブルの日本代表DF瀬古歩夢は、いきなり主軸を担い、本職のCBだけでなく、アンカーでも躍動を続けてきた。だが、１月に味方GKと接触して肋骨を骨折。日本代表戦士、とりわけDF陣に故障者続出してしただけに、状態が懸念された。だが、監督も驚くほどの回復力を見せ、３試合欠場しただけで戦線に復帰。その時の状況について、25歳はこう話す。「まあ、早く治ればいいなって