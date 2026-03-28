有終の美を飾った坂本に世界各国から賛辞と感謝の声が届いている(C)Getty Imagesチェコ・プラハで行われたフィギュアスケート世界選手権の女子シングルで、今大会限りで現役を退く坂本花織（シスメックス）が4度目の優勝を果たし、有終の美を飾った。【写真】全員が五輪のリンクで一緒に笑って…坂本花織が自撮りした1枚をチェック坂本はショート、フリー合計で238.28点をマークし、自己ベスト、そして今季世界最高得点で2年振