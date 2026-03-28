人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月29日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）人への思いやりで運気回復。顔色や態度から心を察して。11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）済んだことをうじうじ考えないこと。前向きになろう。10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）友人からのネガティブな影