性や健康について学ぶことで、将来について考えるセミナーが28日、石川・金沢で開かれました。このセミナーは過度な女性の痩身願望など若者が軽視しやすい健康について正しい知識を学び、人生設計を考えるきっかけにしてほしいと石川県が初めて開いたものです。会場には20代から30代の社会人約20人が集まり、石川県立看護大学で講師をしている桶作梢さんが妊娠や月経のしくみ、心身のケアの大切さについて講演しました。県立看護大