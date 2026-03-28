元NMB48でタレントの吉田朱里さんは3月27日、自身のInstagramを更新。娘とのお宮参りショットを披露しました。【写真】吉田朱里のお宮参りショット「お宮参り行けてよかったですね」吉田さんは「先日、暖かくなって来たので少し遅めのお宮参りに」とつづり、5枚の写真を投稿。娘とのお宮参りの様子です。1枚目は室内で産着を掛けた娘を抱き優しく、顔をのぞき込む親子ショット。母の雰囲気を感じさせる温かな1枚です。また、4枚目