◇プロ野球 オリックス6-0楽天（28日、京セラドーム）オリックスの九里亜蓮投手が楽天との開幕第2戦に登板。9回132球の力投で自己最多12奪三振で完封勝利を飾りました。オリックスは両チーム無得点で迎えた3回裏、中川圭太選手が2ランホームランを放ち先制に成功。中川選手は7回にもタイムリーを放つなど、4打点でした。援護を受けた九里投手は楽天打線を単発4安打で、9回無失点で完封勝利。今季初勝利を飾りました。前日は0-10で