「広島−中日」（２８日、マツダスタジアム）広島県出身の女優・藤粼ゆみあが、始球式に登場した。赤いパンツと自身の誕生日にちなんだ背番号「２１６」のカープユニでマウンドへ。ボールはワンバウンドとなったが、しっかりベース盤の方向へいき、満面の笑みを浮かべて跳びはねた。投球後、「投げる前まではすごいドキドキしてたんですけど、投げ終わったら一瞬であっという間でしたね」と振り返った。藤粼は