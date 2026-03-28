3月28日、中山競馬場で行われた10R・伏竜ステークス（3歳オープン・ダ1800m）は、西村淳也騎乗の1番人気、ダノンバーボン（牡3・栗東・池添学）が快勝した。3.1/2馬身差の2着にドンエレクトス（牡3・美浦・高木登）、3着に2番人気のチャーリー（牡3・美浦・奥村武）が入った。勝ちタイムは1:50.9（重）。【中山6R】ディー騎乗 メイショウハチコウが抜け出すダートに新星現る伏竜S・ダノンバーボンと西村淳也騎手西村淳也騎乗の