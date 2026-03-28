3月28日、中山競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（芝1800m）は、M.ディー騎乗の3番人気、メイショウハチコウ（牡3・栗東・牧浦充徳）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のコッツォリーノ（牡3・美浦・池上昌和）、3着に2番人気のサンプレクス（牡3・美浦・大竹正博）が入った。勝ちタイムは1:50.3（稍重）。【阪神12R】武豊ギュルヴィが連勝ロジャーバローズ産駒M.ディー騎乗の3番人気、メイショウハチコウが抜け出して2勝目