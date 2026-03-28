3月28日、阪神競馬場で行われた12R・4歳上2勝クラス（ダ2000m）は、武豊騎乗の1番人気、ギュルヴィ（牡4・栗東・大久保龍志）が快勝した。1馬身差の2着にユウトザユウト（牡4・栗東・小崎憲）、3着にタイセイカイザー（牡4・栗東・奥村豊）が入った。勝ちタイムは2:05.3（良）。2番人気で鮫島良太騎乗、ジョータルマエ（せん6・栗東・河嶋宏樹）は、4着敗退。【三木ホースランドJS】4億円ホースが障害連勝…ホウオウプロサンゲ