ドラマ「ホワイトカラー」などで人気のマット・ボマーが、桜の季節に日本を訪れ、滞在を大いに満喫していたようだ。米への寄稿で、日本で過ごした喜びを語っている。なんと新幹線の中でパスポートを紛失してしまったようで……。 直近では、キアヌ・リーブスと共演の映画『アウトカム』などで活躍のボマー。長期撮影で家を空けた後は、必ず息子たちや家族と旅行に出かける習慣があるという。息子の