3月28日、阪神競馬場で行われた3R・3歳未勝利（ダ1200m）は、武豊騎乗の3番人気、レッドレベンディス（牡3・栗東・庄野靖志）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のウェルカムソング（牡3・栗東・河嶋宏樹）、3着に1番人気のナムラロダン（牡3・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:12.5（稍重）。【毎日杯】アルトラムスが重賞初制覇…武豊カフジエメンタールは3着までクリソベリル産駒武豊騎乗の3番人気、レッドレ