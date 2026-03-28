「警視庁・捜査一課長 スペシャル9」(テレ朝チャンネル1) ヒラの刑事から這い上がってきた捜査一課のトップを内藤剛志が演じる「警視庁・捜査一課長」。2012年に「土曜ワイド劇場」枠で単発ドラマが放送されると人気を博し、2015年までに5作の単発ドラマが制作された。その後、連ドラ化もされ、2022年の第6シーズンまで続く人気シリーズとなった。400人もの部下を率いる統率力はもちろん、誠実さと懐の深さも併せ持つ主人公・