世界の頂点を決めるドバイワールドカップデーが、現地時間3月28日にメイダン競馬場で開催される。注目はフォーエバーヤング。昨年あと一歩届かなかった大舞台に再び挑み、悲願のタイトル奪取を狙う。また、UAEダービーはケンタッキーダービーへと繋がる重要な一戦。日本から参戦する3歳勢にとっても、世界へ飛躍する足がかりとなる。芝・ダートともに日本馬が揃った一夜、各路線でどこまで存在感を示せるか注目が集まる。【ド