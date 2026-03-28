Ｊ１神戸は２８日、Ｊ１Ｇ大阪からＦＷ満田誠（２６）を期限付き移籍で獲得したと発表した。期限付き移籍期間は２０２６年６月３０日まで。２２年に流通経大から広島に加入しプロキャリアをスタートさせた満田はＪ１公式戦通算１２３試合出場１８得点。昨季２月にＧ大阪へ期限付き移籍するとリーグ３５試合に出場し、今季からは完全移籍に移行していた。しかしウィッシング新体制のもと今季はここまでリーグ１試合出場のみ。出