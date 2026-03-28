サッカー日本代表の森保ジャパンは英グラスゴーでスコットランド代表と日本時間２９日（午前２時キックオフ）、国際親善試合に臨む。ＦＩＦＡランク１９位の日本に対して、スコットランドは同３８位。格下とはいえ、競争激しい欧州予選を勝ち抜き１９９８年大会以来７大会ぶりのＷ杯出場を決めたチーム。直近５試合は４勝１敗と調子も良い。ＤＦロバートソン（リバプール）やＭＦマクトミネイ（ナポリ）といった世界のトップ