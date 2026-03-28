俳優・新田真剣佑の鍛え抜かれた圧巻の肉体美に注目が集まっている。２８日までにＮｅｔｆｌｉｘＪａｐａｎ公式インスタグラムが更新され、配信されている実写版「ワンピース」でゾロ役を務めている新田のバッキバキの上半身を公開。「思わず見入ってしまう、ゾロ（新田真剣佑）の筋肉三本の刀を操る、鍛え抜かれた身体から目が離せない」とつづった。この投稿にファンからは「カッコイイ」「すごい」「素晴らしい汗と努