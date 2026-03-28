◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２阪神（２８日・東京ドーム）巨人は阪神に敗れて今季初黒星を喫した。阪神先発の高橋遙人投手の前に打線が４回までパーフェクトに抑えられ、３安打完封負けを喫した。試合後、橋上オフェンスチーフコーチは「質のいい真っすぐで、なかなか真っすぐを狙っても、はじき返せなかったですね」とし、「横で見てても昨日の竹丸の真っすぐと似たような感じを受けましたね。球威というかキレを感じる