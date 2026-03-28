みんなが憧れるセンスのいい人が語るオシャレなアイテムが知りたい！ということで今回は、超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活躍する吉川ひよりさん＆菅田愛貴さんに聞いた、私的「名品」をご紹介します。可愛くて、着回し力も抜群なアイテムは参考になること間違いナシ♡憧れのあの人がついつい着ちゃうitemって？おしゃれの参考にしたい憧れガールたちのクローゼットの名品を大公開♡Check! 吉川ひよりさん（超