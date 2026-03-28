「卓球・ノジマＴリーグ女子プレーオフ決勝、神奈川３−２日本生命」（２８日、東京・代々木第二体育館）レギュラーシーズン２位の神奈川が同１位の日本生命を破り、２季連続３度面の頂点に輝いた。第１試合のダブルス、第２試合のシングルスで張本美和が連勝し流れをつくったが、第３、４試合のシングルスは落とし、２−２とされた。しかし、最後は平野美宇が１ゲーム先取で決まる第５試合で早田ひなを下し、頂点に立った。