◇パ・リーグ日本ハム4―6ソフトバンク（2026年3月28日みずほPayPayドーム）日本ハムの新助っ人カストロが来日初アーチを放った。「7番・二塁」で初出場。1―0の4回2死で、松本の初球の直球を捉えて左翼へ。豪快な1号ソロに「こうして日本でのキャリアが始まったことは感慨深い」と振り返った。メジャーでは通算194試合に出場した27歳。新天地でパワーを見せつけた。