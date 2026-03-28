春の訪れを告げる“スズランの日”に向け、ゲランの象徴的な香り〈ミュゲ〉が2026年も特別な装いで登場♡芸術性あふれるビーボトルに、繊細な刺繍とグリーンのリボンを纏った限定フレグランスは、まさに春の詩のような存在。香りと美しさを同時に楽しめる、特別な一本に注目です。 刺繍で彩る芸術的ビーボトル 2026年のミュゲは、パリの刺繍メゾン「アトリエ・ヴェルモン」とのコラボレーション