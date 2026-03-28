高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（48）が自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。29日に行われる第98回選抜高校野球大会の準決勝の勝敗を予想した。【第1試合】中京大中京（愛知）―智弁学園（奈良）中京大中京は阿南光、帝京、八戸学院光星と強豪を撃破して春5年ぶりベスト4。智弁学園も花巻東、神村学園、花咲徳栄と優勝候補を破る快進撃。準々決勝では0―8から甲子園史に残る大逆転劇を成し遂げた