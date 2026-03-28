東京都が港区のお台場海浜公園に整備した世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」＝28日夜東京都が港区のお台場海浜公園に整備した世界最大級の噴水「東京アクアシンフォニー」のオープニングセレモニーが28日、開かれた。都によると、噴水は都の花「ソメイヨシノ」をモチーフにし、高さ150メートル、幅250メートル。噴水の動きに光と音楽を組み合わせた演出で、年約3千万人の観覧者、約98億円の経済効果を見込んでいる。