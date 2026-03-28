俳優・菅井友香と中村ゆりかが２８日、都内で行われた、Ｗ主演を務める映画「チェイサーゲームＷ水魚の交わり」（５月１５日公開）の完成報告プレミアイベントに出席した。女性同士の恋愛を描いたドラマシリーズの待望の映画作品で、菅井は「共鳴していただいた皆さんのおかげ」と映画化に感謝。「頑張りたいし、すごく応えたいなと、勝負の作品だと思ってとても気合が入りました」と決意を新たにした。この日は１０００人