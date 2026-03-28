小泉防衛大臣は、太平洋の防衛を強化するため、来月、防衛省に新たな組織を設置すると表明しました。小泉大臣はきょう（28日）、日本とアメリカ合同の慰霊式典に参列するため、太平洋戦争の激戦地・硫黄島を訪問しました。小泉進次郎 防衛大臣「来月には太平洋側の防衛に関する自衛隊の必要な体制について横断的に検討を行い、一元的・主体的に事業を推進する太平洋防衛構想室を新設します」小泉大臣は、中国を念頭に「日本の