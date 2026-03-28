前日２７日の開幕戦ではルーキーが大活躍したが、この日も躍動した。中日のドラフト２位・桜井（東北福祉大）は広島戦にプロ初登板初先発し、７回を３安打９三振１失点の好投を披露した。６回まで広島打線を２安打に封じると、七回に満塁から押し出し四球で１点を与えたものの、その後のピンチを封じて最少失点で切り抜けた。味方の援護に恵まれず、初勝利こそ逃したものの、堂々のデビューを飾った。巨人のドラフト２位・田和