40年以上も売られるデリカ!?三菱自動車のフィリピン法人であるミツビシ・モーターズ・フィリピンズ・コーポレーション（MMPC）は2026年2月24日、現地で生産する商用車「L300」シリーズの累計生産台数が90万台に達したと発表しました。L300は、日本で1979年に登場した「デリカ スターワゴン」の車台を流用した小型商用車です。運転席の下にエンジンを搭載する、いわゆるキャブオーバー型で、キャビンより後方には、さまざまな荷