私はトモヨ。夫のタイチと結婚して専業主婦をしています。5年ほど前にタイチから提案されて、義実家での同居を始めました。日中は誰もいない家でゆっくり過ごせるから、多少のことは我慢できました。しかし最近、義父が仕事を辞め「これからは助けてくれ」などと言い出したのです。そこで義両親に出ていってもらおうと思いました。助けてくれない義両親なんて、ただただ邪魔なだけ。突然やってきた口うるさい義妹も無事撃退できた