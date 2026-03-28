義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。第8話私が身内びいき？【編集部コメント】最初はケンタさんの怒りに面食らってしまったリカさんでしたが、ケンタさん