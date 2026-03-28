市制施行２０周年を迎えたみどり市で２８日、記念の式典が開かれ、約４５０人が節目を祝いました。 みどり市は２００６年に笠懸町と大間々町、東村の２町１村が合併して誕生し、２７日で市制施行２０周年を迎えました。 ２８日の式典には市民など約４５０人が出席し節目を祝いました。 みどり市では、ことし温泉施設「湯～トピアみどモスパ」や運動施設を中心とした総合公園「西鹿田グリーンパーク」がオ