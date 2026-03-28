早めの準備が余裕を持ったスタートにつながります。 入園入学など子どもたちの新生活に備える、手作りのための『ハウツー本』を紹介します。 春は入園・入学のシーズン。そして、新しい学年が始まります。 子どもたちが新生活を楽しく、快適に過ごすために前もって準備しておきたいのが、お弁当のレシピや通園・通学に便利なバッグや小物です。 長崎市の書店では、特設コーナーに、愛