福山市では、子どもの視点を楽しみながら体験できるイベントが28日から始まりました。福山市のみろくの里で開かれているのは、「もっと！こどもの視展」です。子ども独特の視点を楽しみながら学べる12の体験型展示があります。こちらは、立っている大人たちに怒られる気持ちをVR空間で体験できる展示です。■来場者「大人にとって普通なことでも、子どもにはこんなに大変なんだと思って、この子（自分の子）の接し方も考え直そうか