＜アクサレディス2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞ケガからの復帰シーズンを送る小祝さくらが、今季初の予選落ちを喫した。初日は2ボギーの「74」、2日目は2バーディ・2ボギーの「72」。トータル2オーバー・77位でカットライン（50位タイ）に3打及ばなかった。【写真】なつかしい小祝さくらのJK時代初日のバーディなしラウンドは、2025年「ダイキンオーキッドレディス」第2ラウンド以来。予