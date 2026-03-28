＜アクサレディス2日目◇28日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞カットライン上で迎えた最終18番パー5。5メートルから2パットで沈めてパーとし、アテスト会場に向かう途中、ギャラリーからの『おめでとう！』という声に涙があふれた。トータル1アンダー・43位タイで予選通過。2022年「ブリヂストンレディス」以来、4年ぶりの決勝ラウンド進出を、心の底からかみしめた。【写真】大山志保、ガッツポーズ発進