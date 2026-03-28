◇パ・リーグ楽天0―6オリックス（2026年3月28日京セラD大阪）楽天先発の滝中は5四死球と制球に苦しみ、3回2/3で86球を要して4安打2失点。今季初黒星を喫し「四球が増えたことで早い段階での降板につながった。試合が少し重くなってしまった」と反省した。初回、2回と2死満塁とするも無失点でしのいだ。悔やんだのは3回1死で太田に許した右翼線二塁打。追い込んでからの直球が高めに浮き「ランナーを出しながらも粘れ