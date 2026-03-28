2025年に記録的な不漁となった新潟県佐渡市・加茂湖の牡蠣。26年の水揚げも平年の6割ほどに留まる見込みで、漁師は将来的なカキ漁の存続に不安を募らせている。 ■牡蠣祭りにぎわうも…水揚げへの不安広がる 3月14日に行われた『佐渡牡蠣祭り』。 多くの人が佐渡の牡蠣を堪能していたが、加茂湖漁協の粕谷大祐さんは「去年の牡蠣祭りでは加茂湖の不漁で殻付きの牡蠣が提供できなかったが、満を持して今年は出すことができた