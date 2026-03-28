中東情勢の悪化に伴い、石油の安定供給が課題となる中、国が持つ石油の“国家備蓄”の放出を開始した。政府による補助金も再開され、ガソリン価格は6週間ぶりに値下がりとなったが、新潟県内のガソリンスタンドからは切実な声が聞かれた。 ■“ガソリン価格”備蓄放出や補助金支給で6週ぶりの値下がり 中東情勢の悪化を受け、高騰が続いている原油価格。先週、新潟県内のレギュラーガソリンの店頭価格は1リットルあたり1