28日明け方、新潟市南区で住宅を全焼する火事があり2人が遺体で見つかりました。火事があったのは新潟市南区鷲ノ木新田の山田孝史さん(69)の住宅です。28日午前4時50分頃、山田さん本人が「自宅が火事だ」と消防に通報しました。火はおよそ4時間後の午前9時すぎに消し止められましたが、この火事で山田さんの住宅が全焼し2人が遺体でみつかりました。山田さんは母親(100)と2人で暮らしていて火事のあと2人と連絡が取れていません。