北朝鮮による拉致を排除できない特定失踪者、中村三奈子さんの行方がわからなくなってから28年となるのを前に、署名活動が、三奈子さんの地元、長岡市で行われました。署名活動は三奈子さんの行方がわからなくなった4月6日に合わせて毎年行われています。きょうはプロバスケットボールの試合がある施設で行われ、三奈子さんの母、クニさんも参加して情報提供を呼びかけました。【中村クニさん】「自分の家にいたよりもはるか