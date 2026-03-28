◇セ・リーグヤクルト5―2DeNA（2026年3月28日横浜）池山隆寛新監督（60）率いるヤクルトが開幕連勝を飾り、広島に並び首位をキープした。高卒3年目の鈴木叶捕手（20）が1―1の3回に左翼線へ決勝適時二塁打を放った。池山監督はこの日、3年目で初の開幕1軍を勝ち取った20歳を3番に抜てき。「オープン戦は6番とか打たせたんですけど、昨日（27日、同じく捕手の）古賀選手を3番に置きましたんで。そこで少しでも打撃の