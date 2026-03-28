天皇賞・春に向けて大事な一戦、G2「第74回日経賞」が中山競馬場（芝2500メートル）で行われ、横山典騎乗の4番人気マイユニバース（牡4＝武幸、父レイデオロ）が外から鮮やかに差し切り勝ち。重賞初勝利をマークした。中央と地方で通算4464勝の元ジョッキーでこの日、66歳の誕生日を迎えた安藤勝己氏がレース後、自身のX（旧ツイッター）を更新した。「ノリとマイユニバースは中山2500mなら枠と展開不問で変幻自在。理想のロー