3月5日から18日（日本時間）に開催された「2026 ワールドベースボールクラシック（WBC）」。日本では動画配信サービス「Netflix」による独占配信という初の試みとなったが、その視聴実績で歴史的な記録を打ち立てたことが明らかになった。Netflixが25日に発表した。【動画】稲葉浩志がカバーした名曲「タッチ」のスペシャルムービー■視聴者数20の国と地域が参加した全47試合のライブ配信および試合終了後24時間以内の見逃し配