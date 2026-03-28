【カイロ＝溝田拓士】米イランの停戦協議実現に向けた仲介を続けるパキスタンのムハンマド・ダール副首相兼外相は２９、３０日、首都イスラマバードでエジプト、トルコ、サウジアラビアの外相と会談する。パキスタン政府が２８日発表した。エジプト、トルコもパキスタンと同様に、イラン情勢の事態沈静化を目指して関係国間の仲介役を担っている。米国を軍事支援しているとしてイランから攻撃を受けるペルシャ湾岸諸国のサウジ