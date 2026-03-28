スコットランドのスターリングの本拠地を訪問し、関係者と写真に納まる日本サッカー協会の山本ナショナルチームダイレクター（右から2人目）。左端はジョン・オールさん＝24日、スターリング（共同）サッカー日本代表の英国遠征で、60年前に来日したクラブとの縁が再びつながった。日本協会の山本昌邦ナショナルチームダイレクターがスコットランドのスターリングの式典に招かれ、本拠地を訪問。当時の対戦は、日本が銅メダルを