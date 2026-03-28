◇セ・リーグ広島2―1中日（2026年3月28日マツダスタジアム）広島のドラフト1位・平川蓮（仙台大）が守備で魅せた。0―0の4回無死満塁。サノーの中飛をさばくと、タッチアップで本塁を狙った三塁走者の岡林を好返球で刺した。相手の先制を防ぐ好守に「練習からノーバウンドで投げている。いつも通りやれた。肩は自信がある」とうなずいた。前日は9回にプロ初安打となる同点の2点二塁打。この日はバットでは4打席で無