バレーボールの大同生命SVリーグは28日、大阪市のおおきにアリーナ舞洲などで行われ、男子の首位サントリーはJ愛知に快勝し34勝目（3敗）を挙げた。2位大阪Bは名古屋に3―2で競り勝ち、31勝6敗。女子は首位のNEC川崎が東レ滋賀を3―0で下し、35勝6敗とした。