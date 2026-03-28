3月28日は語呂合わせで「三ツ矢」の日です。アサヒ飲料が28日、名古屋で三ツ矢サイダーおよそ2000本を無料で配りました。親会社のアサヒグループホールディングスでは去年、サイバー攻撃によるシステム障害が発生し、商品の出荷などに大きな影響が出ました。現在は通常どおりの供給体制に戻っていて、28日は三ツ矢サイダーとともにロゴが入った風船も配られました。