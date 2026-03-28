◇MLB ブルージェイズ 3x-2 アスレチックス(日本時間28日、ロジャース・センター)ブルージェイズの岡本和真選手がメジャーデビューを振り返りました。岡本選手は開幕戦で「7番・三塁」としてスタメン出場。5回に四球を選び、後続も続いてメジャー初得点をマーク。7回に待望のメジャー初安打を放つと、同点の9回2アウトからもヒットで出塁し、最後はサヨナラのホームを踏んで勝利に貢献。3打数2安打2得点の活躍でした。試合後のイン